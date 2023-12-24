Derbide tartışmalı pozisyon: Penaltı mı değil mi?

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Pozisyon ne oldu?

Pozisyon ne oldu?

Maçın 22.dakikasında Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe koşu yapan Mauro Icardi, Aleksander Djiku'nun yüzüne müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar maçın hakemi Arda Kardeşler'e yoğun itirazda bulundu. Kardeşler, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u dinledikten sonra pozisyonun temiz olduğunu söyleyerek karşılaşmayı devam ettirdi.