|
Spor

Derbide tartışmalı pozisyon: Penaltı mı değil mi?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 22. dakikasında sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Mauro Icardi, Aleksander Djiku'nun yüzüne vurması sonrası yerde kaldı. Yoğun itirazların ardından hakem Arda Kardeşler, VAR hakemini dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Pozisyon sosyal medyada sporseverler tarafından gündem oldu.

19:32 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 19:42 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.


Mücadelenin 22. dakikasında sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi'nin yerde kalmasının ardından penaltı bekledi.


Pozisyon ne oldu?

Maçın 22.dakikasında Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe koşu yapan Mauro Icardi, Aleksander Djiku'nun yüzüne müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar maçın hakemi Arda Kardeşler'e yoğun itirazda bulundu. Kardeşler, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u dinledikten sonra pozisyonun temiz olduğunu söyleyerek karşılaşmayı devam ettirdi.






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni asgari ücret zam oran için nefesler tutuldu, tarih açıklandı: Net ve brüt asgari ücret ile milyonların maaşı artacak