Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 22. dakikasında sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi'nin yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Pozisyon sosyal medyada sporseverler tarafından gündem oldu.

Icardi - Djiku pozisyonunda ne oldu?

Icardi - Djiku pozisyonunda ne oldu?

Maçın 22.dakikasında Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe koşu yapan Mauro Icardi, Aleksander Djiku'nun yüzüne müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar maçın hakemi Arda Kardeşler'e yoğun itirazda bulundu. Kardeşler, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u dinledikten sonra pozisyonun temiz olduğunu söyleyerek karşılaşmayı devam ettirdi.