Derbinin hakemi Meler oldu

Merkez Hakem Kurulu(MHK) Süper Lig'in 18. haftasında maç yönetecek hakemleri açıkladı.

Derbide Meler var

Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem ise Abdülkadir Bitigen olacak.

Halil Umut Meler, daha önce iki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldı. 23 Şubat 2020'de Galatasaray'ın, Kadıköy'deki galibiyet hasretini sona erdirdiği maçta görev alan Meler, 21 Kasım'da 2021'de Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı derbiyi de yönetmişti.

Son olarak ligin 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde de görev alan Meler, böylece arka arkaya iki derbi maçını yönetmiş olacak.

36 yaşındaki hakem bu sezon, Süper Lig'de 6 maç yönetirken, son Türkiye Kupası Finali'nde de düdük çalmıştı.

Haftanın hakemleri

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Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak olan diğer karşılaşmaların hakemleri ise şöyle;

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu! pic.twitter.com/dajyHu1UHE — SPOR (@yenisafakspor) January 6, 2023

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Napoli-Rangers maçını yönetecek. pic.twitter.com/lRm2INMNls — SPOR (@yenisafakspor) October 24, 2022

SPOR Altay 8, Muslera 6 maç gol yemedi

SPOR Derbide kartlar havada uçuşuyor