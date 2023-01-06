Derbinin hakemi Meler oldu

Merkez Hakem Kurulu(MHK) Süper Lig'in 18. haftasında maç yönetecek hakemleri açıkladı.
Derbide Meler var
Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Hakem Halil Umut Meler görev alacak.
Yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem ise Abdülkadir Bitigen olacak.
Halil Umut Meler, daha önce iki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldı. 23 Şubat 2020'de Galatasaray'ın, Kadıköy'deki galibiyet hasretini sona erdirdiği maçta görev alan Meler, 21 Kasım'da 2021'de Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı derbiyi de yönetmişti.
- 36 yaşındaki hakem bu sezon, Süper Lig'de 6 maç yönetirken, son Türkiye Kupası Finali'nde de düdük çalmıştı.
Haftanın hakemleri
Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak olan diğer karşılaşmaların hakemleri ise şöyle;
Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu! pic.twitter.com/dajyHu1UHE
Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu! pic.twitter.com/dajyHu1UHE— SPOR (@yenisafakspor) January 6, 2023
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Napoli-Rangers maçını yönetecek. pic.twitter.com/lRm2INMNls
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Napoli-Rangers maçını yönetecek. pic.twitter.com/lRm2INMNls— SPOR (@yenisafakspor) October 24, 2022