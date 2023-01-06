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Derbinin hakemi Meler oldu

Süper Lig'in 18. haftasında maç yönetecek hakemler açıklandı. Hakemi merakla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbinin hakemi belli oldu: Halil Umut Meler yönetecek!
Halil Umut Meler

Merkez Hakem Kurulu(MHK) Süper Lig'in 18. haftasında maç yönetecek hakemleri açıkladı.

Derbide Meler var

Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem ise Abdülkadir Bitigen olacak.

Halil Umut Meler, daha önce iki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev aldı. 23 Şubat 2020'de Galatasaray'ın, Kadıköy'deki galibiyet hasretini sona erdirdiği maçta görev alan Meler, 21 Kasım'da 2021'de Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı derbiyi de yönetmişti.

Son olarak ligin 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde de görev alan Meler, böylece arka arkaya iki derbi maçını yönetmiş olacak.
Son olarak ligin 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde de görev alan Meler, böylece arka arkaya iki derbi maçını yönetmiş olacak.
  • 36 yaşındaki hakem bu sezon, Süper Lig'de 6 maç yönetirken, son Türkiye Kupası Finali'nde de düdük çalmıştı.

Haftanın hakemleri

Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak olan diğer karşılaşmaların hakemleri ise şöyle;

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