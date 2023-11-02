Zorbay Küçük
Trendyol Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Cumartesi günü Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Derbinin hakemi Zorbay Küçük oldu. Yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Furkan Ürün yapacak.
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu