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Spor

Derbinin hakemi Zorbay Küçük

Süper Lig'in 11'inci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

11:58 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:13 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zorbay Küçük

Zorbay Küçük

Trendyol Süper Lig 11. hafta derbi karşılaşmasında Cumartesi günü Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Derbinin hakemi Zorbay Küçük oldu. Yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Furkan Ürün yapacak.


Süper Lig 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
3 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler


4 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük


5 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

16.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu


6 Kasım Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Zorbay Küçük
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