Derbiye Gedson damga vurdu: İstatistikleriyle hayran bıraktı

Süper Lig'in 40. haftasında dün akşam Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, ikili averajda da siyah-beyazlılarla durumu eşitledi.

Bu galibiyetle rakiplerinin şampiyonluk hesaplarını değiştiren Galatasaray, ligdeki son iki maçını da kazanıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Terim'in tercihi kazandı

Galatasaray kritik derbide sahaya sürpriz denebilecek bir hücum hattıyla çıktı. Babel, Falcao ve Onyekuru üçlüsü karşılaşma öncesi kafalarda soru işareti oluştursa da hem Babel hem de Falcao fileleri havalandırdı.

Falcao 9, Babel ise bu sezonki 6. golünü kaydetti.

Gedson farkını ortaya koydu

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Atiba ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Gedson Fernandes, başarılı bir performans göstererek galibiyette önemli rol oynadı. İlk golün asistini yapan Portekizli futbolcu, girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanarak fizik kalitesini ortaya koydu.

1 - Galatasaray - Beşiktaş maçında sarı-kırmızı formayla en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Gedson Fernandes oldu.



Topla buluşma: 66

Pas %: 82.9

Asist: 1

Kazandığı ikili mücadele: 10

Sahipsiz top kazanma: 7

Pas arası: 3

Top kapma: 3

Çalım: 2



Leziz. pic.twitter.com/VrnW10NUm3 — OptaCan (@OptaCan) May 8, 2021

Arda'dan 4. gol

Galatasaray Kaptanı Arda Turan da Beşiktaş karşısında skoru belirleyen isim oldu. Tecrübeli futbolcu, Sivas, Göztepe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak bu sezonki 4. golünü kaydetti.

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Arda Turan'dan Beşiktaş galibiyeti sonrasında paylaşım: "Benim evimde olmaz" pic.twitter.com/t31QIbr524 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 8, 2021

Hedef 6'da 6

Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle başlayan seride ardından İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Galatasaray son iki maçta Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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