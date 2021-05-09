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Spor Derbiye Gedson damga vurdu İstatistikleriyle hayran bıraktı
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Derbiye Gedson damga vurdu: İstatistikleriyle hayran bıraktı

Beşiktaş'ı mağlup ederek zirveyle arasındaki farkı 3 puana indiren Galatasaray'da derbinin kilit ismi Gedson Fernandes oldu. Karşılaşmada bir asist kaydeden Portekizli futbolcu, ikili mücadelelerdeki başarısıyla da dikkati çekti.

Haber Merkezi DHA
Derbiye Gedson damga vurdu: İstatistikleriyle hayran bıraktı
Derbiye 11'de başlayan Gedson, 90+2. dakikada yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı.

Süper Lig'in 40. haftasında dün akşam Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, ikili averajda da siyah-beyazlılarla durumu eşitledi.

Bu galibiyetle rakiplerinin şampiyonluk hesaplarını değiştiren Galatasaray, ligdeki son iki maçını da kazanıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Terim'in tercihi kazandı

Galatasaray kritik derbide sahaya sürpriz denebilecek bir hücum hattıyla çıktı. Babel, Falcao ve Onyekuru üçlüsü karşılaşma öncesi kafalarda soru işareti oluştursa da hem Babel hem de Falcao fileleri havalandırdı.

Falcao 9, Babel ise bu sezonki 6. golünü kaydetti.

Gedson farkını ortaya koydu

Atiba ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Gedson Fernandes, başarılı bir performans göstererek galibiyette önemli rol oynadı. İlk golün asistini yapan Portekizli futbolcu, girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanarak fizik kalitesini ortaya koydu.

Arda'dan 4. gol

Galatasaray Kaptanı Arda Turan da Beşiktaş karşısında skoru belirleyen isim oldu. Tecrübeli futbolcu, Sivas, Göztepe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Hedef 6'da 6

Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle başlayan seride ardından İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Galatasaray son iki maçta Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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