Detroit Pistons'u uzatmalarda yenen Cleveland Cavaliers seride 3-2 öne geçti

10:0514/05/2026, Perşembe
AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, uzatmalarda Detroit Pistons'ı 117-113 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Little Caesars Arena'da Pistons'a konuk olan Cavaliers'ta James Harden 30 sayı, 8 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu.

Donovan Mitchell 21, Max Strus 20 ve Jarrett Allen 16 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.


Pistons'ta Cade Cunningham 39 sayıyla maçın en skoreri olurken Daniss Jenkins 19 sayıyla maçı tamamladı.


Serinin 6. maçı, cuma günü Cavaliers'ın sahası Rocket Arena'da oynanacak.

#Detroit Pistons
#Cleveland Cavaliers
#NBA
