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"Devler Ligi"nde 6. haftanın perdesi açılıyor: Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?

"Devler Ligi"nde 6. haftanın perdesi açılıyor: Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?

09:4410/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Bu akşam saat 20.45’te iki maç oynanacak. Dinamo Zagreb evinde Celtic’i konuk edecek. Girona ise evinde Liverpool’a ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde bugün toplam 9 maç oynanacak. Peki, bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? İşte 10 Aralık Salı günün maç programı…

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları bugün ve yarın oynanacak. "Devler Ligi"nde 6. hafta maçlarının programı haberimizde.

BUGÜN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR? 10 ARALIK SALI

"Devler Ligi"nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)

20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)

23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)

23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)

Yarın:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)

23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Dinamo Zagreb
#Celtic

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