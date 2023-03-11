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Spor

Diagne'nin frikiği Salih Dursun'u yere düşürdü

Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, Giresunspor maçında kazanılan frikikte kötü bir vuruşa imza attı. Senegalli futbolcunun şutuna takım arkadaşı Salih Dursun'dan ilginç bir tepki geldi.

11:23 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Salih Dursun oturduğu koltuktan kendisini yere bıraktı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Salih Dursun oturduğu koltuktan kendisini yere bıraktı. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. İstanbul ekibinin yıldızı Mbaye Diagne'nin kullandığı frikik mücadeleye damga vurdu.


Karagümrük'ün 87. dakikasında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Senegalli futbolcu, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.


Bu sırada yedek kulübesinde heyecanlı bir şekilde pozisyonu izleyen Salih Dursun'un tepkisi sosyal medyada gündem oldu.


İşte Diagne'nin frikiğine Salih Dursun'un verdiği o tepki:




#Fatih Karagümrük
#Mbaye Diagne
#Salih Dursun
1 saat önce
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Diagne'nin frikiği Salih Dursun'u yere düşürdü
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