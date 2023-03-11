Diagne'nin frikiği Salih Dursun'u yere düşürdü

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. İstanbul ekibinin yıldızı Mbaye Diagne'nin kullandığı frikik mücadeleye damga vurdu.

Karagümrük'ün 87. dakikasında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Senegalli futbolcu, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Bu sırada yedek kulübesinde heyecanlı bir şekilde pozisyonu izleyen Salih Dursun'un tepkisi sosyal medyada gündem oldu.