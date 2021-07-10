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Diego Costa Beşiktaş'a doğru: Sözleşme detayları ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Diego Costa'yı kadrosuna katmak istiyor. İstediği maaşta indirime giden Costa'ya, siyah-beyazlıların sunduğu sözleşme teklifi de ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Costa Beşiktaşa doğru: Sözleşme detayları ortaya çıktı
Transfermarkt verilerine göre Diego Costa'nın güncel bonservis değeri 6 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler dünyaca ünlü yıldız golcü Diego Costa'ya çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki İspanyol oyuncuyu transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

beINSPORTS İspanya'nın haberine göre Beşiktaş'ın Diego Costa'ya sunduğu sözleşme belli oldu. Siyah-beyazlılar golcü oyuncuya, yıllık 2.5 milyon euro maaş+3 milyon euroyu bulan bonuslarla birlikte 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Maaş isteğinde indirime gitti

İlk görüşmelerde 3.5 milyon euro maaş isteyen İspanyol oyuncunun, indirime gittiği ve teklifi kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi.

  • 1 Ocak 2018 yılında Chelsea'den 60 milyon euro bonservis karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Diego Costa'nın sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti. 6 aydır boşta olan İspanyol oyuncuya Avrupa'dan birçok takımın talip olduğu biliniyor.

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