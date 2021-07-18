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Diego Costa Beşiktaş'a mesaj gönderdi

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bonservisi elinde olan Diego Costa'yı kadrosuna katmak istiyor. Dünyaca ünlü golcüye son teklifini yapan siyah-beyazlı yönetim, Costa'nın düşünmek için süre istemesi üzerine beklemeye geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Costa Beşiktaşa mesaj gönderdi
Diego Costa, 6 aydır kulüpsüz durumda.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve Devler Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan siyah-beyazlılar güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Forvet hattına bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, uzun bir süredir görüşmeler yaptığı oyuncuya son teklifini iletti.

Mesaj gönderdi

Teklifi değerlendirmek için süre istediğini belirten bir mesaj gönderen Costa, aynı zamanda İtalya'dan gelebilecek olası teklifleri bekliyor. Kariyerini Serie A'da sürdürmek isteyen 32 yaşındaki oyuncu Bologna ile görüşüyordu. Fakat İtalyan ekibinin transferden vazgeçmesi üzerine ibre Beşiktaş'a döndü.

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