Diego Costa Beşiktaş'a mesaj gönderdi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve Devler Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan siyah-beyazlılar güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Forvet hattına bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş, uzun bir süredir görüşmeler yaptığı oyuncuya son teklifini iletti.

Mesaj gönderdi

Teklifi değerlendirmek için süre istediğini belirten bir mesaj gönderen Costa, aynı zamanda İtalya'dan gelebilecek olası teklifleri bekliyor. Kariyerini Serie A'da sürdürmek isteyen 32 yaşındaki oyuncu Bologna ile görüşüyordu. Fakat İtalyan ekibinin transferden vazgeçmesi üzerine ibre Beşiktaş'a döndü.

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