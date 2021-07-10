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Diego Costa için Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü oyuncu Diego Costa için nabız yoklamaya devam ediyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık yaptığı paylaşımla, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Costa için Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım
32 yaşındaki Diego Costa'nın bonservisi elinde bulunuyor.

Geride bıraktığımız sezonu Sergen Yalçın önderliğinde şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Costa'ya teklif yapıldı

Devler Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen oyuncular Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservisleri alınmak istiyor. Aynı zamanda siyah-beyazlılar şu anda boşta olan Diego Costa için de teklifini oyuncuya sundu ve haber bekliyor.

Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Işık'ın Ghezzal de Diego Costa paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı
Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı

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