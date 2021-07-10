Diego Costa için Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

Geride bıraktığımız sezonu Sergen Yalçın önderliğinde şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Costa'ya teklif yapıldı

Devler Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen oyuncular Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservisleri alınmak istiyor. Aynı zamanda siyah-beyazlılar şu anda boşta olan Diego Costa için de teklifini oyuncuya sundu ve haber bekliyor.

Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Işık'ın Ghezzal de Diego Costa paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı