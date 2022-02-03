Spor Diego Costanın tutumu ve menajerlerinin istekleri tepki çekti
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Diego Costa'nın tutumu ve menajerlerinin istekleri tepki çekti

Devre arası transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan Diego Costa'nın transfer görüşmelerinde sergilediği tavır tepki çekiyor. Birçok ligden teklif alan oyuncunun Türk takımlarından çok daha farklı bir sözleşme talep ettiği ve görüşmelerde isteksiz bir tavır takındığı öğrenildi. Son olarak Antalyaspor ile görüşen oyuncunun sözleşme dışı istekleri transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Costanın tutumu ve menajerlerinin istekleri tepki çekti
Diego Costa

Son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da forma giyen Diego Costa'nın Türk takımlarından istekleri oyuncunun Türkiye'ye geliş ihtimalini zora soktu.

Antalyaspor'dan teklif alan Brezilya asıllı İspanyol forvet oyuncusu sözleşme dışı istekleri sebebiyle kulüp yönetiminin tepkisini çekti.

Kırmızı beyazlı ekibin 1.5 + 1 yıllık sözleşme teklifini reddeden ve 6 aylık kontrat ile birçok sözleşme dışı istekte bulunan oyuncuyla görüşmeler tıkandı.

Antalyaspor yönetiminin teklifini geri çektiği transferde kısa süre içerisinde menajerler tarafından olumlu geri dönüşler olsa da kırmızı beyazlı kulübün idarecileri Luiz Adriano transferinde ısrar etti ve Diego Costa ismi askıya alındı.

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