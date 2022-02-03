Diego Costa'nın tutumu ve menajerlerinin istekleri tepki çekti

Son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da forma giyen Diego Costa'nın Türk takımlarından istekleri oyuncunun Türkiye'ye geliş ihtimalini zora soktu.
Antalyaspor'dan teklif alan Brezilya asıllı İspanyol forvet oyuncusu sözleşme dışı istekleri sebebiyle kulüp yönetiminin tepkisini çekti.
Kırmızı beyazlı ekibin 1.5 + 1 yıllık sözleşme teklifini reddeden ve 6 aylık kontrat ile birçok sözleşme dışı istekte bulunan oyuncuyla görüşmeler tıkandı.
Antalyaspor yönetiminin teklifini geri çektiği transferde kısa süre içerisinde menajerler tarafından olumlu geri dönüşler olsa da kırmızı beyazlı kulübün idarecileri Luiz Adriano transferinde ısrar etti ve Diego Costa ismi askıya alındı.