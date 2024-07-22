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Spor

Dikkat çeken anket: Kadınlar erkeklere göre Mourinho'dan daha umutlu

Areda Survey araştırma şirketinin 2 bin 432 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 51,8’i, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’de beklenen başarıyı gösterebileceğine inanıyor. Anketin dikkat çeken kısmı ise kadınların, Mourinho'nun başarılı olacağına olan inancının erkeklerden fazla olması. İşte detaylar...

12:21 - 22/07/2024 lundi
Yeni Şafak
Jose Mourinho
Jose Mourinho

Fenerbahçe, dünya futbolunun en tanınmış ve başarılı teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi ve Fenerbahçe taraftarında büyük bir heyecan oluşturdu. Mourinho’nun gelişi, sadece Fenerbahçe'de değil aynı zamanda Türk futbolunda da büyük ses getirdi. Peki, Türk halkı Jose Mourinho’nun başarılı olacağına inanıyor mu?


Areda Survey araştırma şirketinin 2 bin 432 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada, Türk halkının yüzde 51,8’ine göre Jose Mourinho, Fenerbahçe’de beklenen başarıyı gösterebilecek. Bu düşüncenin aksine yüzde 48,2’si ise Mourinho’nun başarılı olacağına inanmıyor.


Kadınlar erkeklere göre Mourinho’dan daha umutlu


Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, Jose Mourinho rüzgarından kadınların daha çok etkilenmiş olması. Kadınların yüzde 57,5’i Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’de beklenen başarıyı göstereceğine inanıyorken erkeklerde bu oran yüzde 46 olarak araştırmaya yansıyor. Erkeklerin yüzde 54’ü Mourinho’dan bir başarı beklemezken bu düşüncenin kadınlardaki karşılığı yüzde 42,5.


Araştırmaya göre Mourinho’dan beklentinin en yüksek olduğu yaş grubu, yüzde 62 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler. Onları yüzde 52,3 ile 55 yaş ve üzerindekiler takip ederken beklentinin en düşük olduğu kesim ise yüzde 42 ile 35-54 yaş grubu.


Mourinho’nun Fenerbahçe’de beklenen etkiyi göstermeyeceğini düşünenler arasında en yüksek orana yüzde 58 ile 35-54 yaş aralığındakiler sahip. Onları yüzde 47,7 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken 18-34 yaş grubundaki karşılığı yüzde 38 olarak araştırmaya yansıyor.


Araştırmanın Metodolojisi


Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katıldığı ve 27 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

#Fenerbahçe
#Areda Survey
#Jose Mourinho
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