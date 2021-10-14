Dimitris Pelkas'tan Trabzonspor açıklaması: Yeniden deneyeceğim

Pelkas bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, milli takım maçlarının ardından ülke basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın ligde pazar günü karşılaşacağı Trabzonspor maçıyla ilgili de konuşan Pelkas, zor bir maç olacağını söyledi.

Kendisinin de karşılaşmada gol atmak istediğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Zor bir maç olacak. Ben de gol atmak istiyorum ama asıl önemli olan kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Yeniden deneyeceğim"

Geride bıraktığımız sezon attığı goller hakkında da konuşan Pelkas, "Geçtiğimiz sezon uzaktan çektiğim şutla gol atmıştım, bu maçta da uzaktan şutlar deneyeceğim" dedi.

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