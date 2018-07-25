UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Dinamo Kiev'den Fenerbahçe yorumu: İyi ki bize çıkmadı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica olurken Dinamo Kiev Başkanı Igor Sukic'ten sürpriz bir açıklama geldi. Sukic, bu turda en çok eşleşmeyi istemedikleri takım olarak Fenerbahçe'yi işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

Fotoğraf: Fatih Erel

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak takımlardan Dinamo Kiev'in başkanı Igor Sukic, Fenerbahçe ile eşleşmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Sukic, "Bu aşamada Fenerbahçe ile karşılaşmak istemedim çünkü diğer muhtemel rakiplere göre daha tecrübeli ve kaliteli bir takım" diye konuştu.

"Henüz Fenerbahçe ile oynamak zorunda olmadığımız için memnunuz" diyerek Türkiye deplasmanının zor olduğunu ifade eden Sukic, Slavia Prag ile oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

  • Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Slavia Prag ile eşleşti. İlk maç 7 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.