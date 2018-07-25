Dinamo Kiev'den Fenerbahçe yorumu: İyi ki bize çıkmadı

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak takımlardan Dinamo Kiev'in başkanı Igor Sukic, Fenerbahçe ile eşleşmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Sukic, "Bu aşamada Fenerbahçe ile karşılaşmak istemedim çünkü diğer muhtemel rakiplere göre daha tecrübeli ve kaliteli bir takım" diye konuştu.

"Henüz Fenerbahçe ile oynamak zorunda olmadığımız için memnunuz" diyerek Türkiye deplasmanının zor olduğunu ifade eden Sukic, Slavia Prag ile oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Slavia Prag ile eşleşti. İlk maç 7 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta.