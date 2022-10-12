ÖZET| Dinamo Zagreb - Salzburg: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçlarında E Grubunda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb evinde Avusturya ekibi Salzburg'u ağırladı. Maksimir Stadyumu'nda 20.779 seyirci önünde taraflar 1-1 berabere kaldı.
Maçın başlarında konuk ekip, 12. dakikada Seiwald'un golüyle öne geçti. Ev sahibi ilk yarının sonlarında 40. dakikada Ljubicic ile karşılık verdi ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti.
İkinci yarıdaki kıyasıya mücadeleye karşın 90 dakika sonunda eşitlik bozulmadı ve iki takım da bir puana razı oldular.
Bu skorla birlikte ev sahibi Dinamo Zagreb 4 puanla son sırada yer alırken, Salzburg ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.
- Şampiyonlar Ligi E Grubunda 5. hafta karşılaşmalarında Salzburg evinde Chelsea'yi, Dinamo Zagreb ise Milan'ı konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Dinamo Zagreb - Salzburg maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde bugün👇#UCL pic.twitter.com/yaMlOjQg2E
Şampiyonlar Ligi'nde bugün👇#UCL pic.twitter.com/yaMlOjQg2E— SPOR (@yenisafakspor) October 12, 2022