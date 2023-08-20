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Spor

Dinamo Zagreb taraftarına deplasman yasağı

UEFA, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman müsabakalarına gitmesini yasakladı.

14:08 . 20/08/2023 Pazar
AA
UEFA, Dinamo Zagreb'e verilen cezayı açıkladı.

UEFA, Dinamo Zagreb'e verilen cezayı açıkladı.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.


Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan AEK, 19 Ağustos'a ertelenen iç saha maçından 2-2 beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.


UEFA, Yunanistan'da yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb'in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi.






#UEFA
#Dinamo Zagreb
#AEK
1 saat önce
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