Spor Diouf formasını almak için Galatasaraylı yıldızın yanına koştu
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Diouf formasını almak için Galatasaraylı yıldızın yanına koştu

Galatasaray karşısında attığı iki golle takımının galibiyetinde başrolü oynayan Hataysporlu Mame Diouf, maçın ardından soyunma odasında giderek Fernando Muslera'dan formasını aldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diouf formasını almak için Galatasaraylı yıldızın yanına koştu
Diouf, Boupendza’nın yokluğunu aratmadı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Hatayspor'da golcü oyuncu Mame Diouf, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"Çok önemli bir galibiyet aldık"

Sarı-kırmızılı fileleri iki kez havalandıran Senegalli futbolcu, aldıkları 3 puanın önemine vurgu yaparak, "Galip gelmek her zaman çok güzel. Tatilden döndükten sonra çok iyi çalıştık. Hocamızın söylediği her şeyi yaptık. Galatasaray'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

"Kendimi hep daha iyisi için zorluyorum"


Takıma katıldığından bu yana 29 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle taraftarın sevgilisi haline gelen Diouf, "Hep ait olduğum takım için çalıştım. Sürekli çalıştım. Her zaman aynı şeyi yapıyorum ben. Kendimi hep daha iyisi için zorluyorum" ifadelerini kullandı.

"Muslera'dan formasını aldım"

Maçtaki son düdüğün ardından Fernando Muslera'dan formasını istediğini belirten 33 yaşındaki golcü, "Çocuklar bana, 'Muslera'nın formasını alabilir misin' diye sormuşlardı. Ben de formasını almak için maçtan sonra sahada bekledim. Gelmeyince soyunma odasına gittim ve aldım" dedi.


Diouf'un maçın skorunu tayin ettiği gol anı.
Diouf'un maçın skorunu tayin ettiği gol anı.


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