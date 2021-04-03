Galatasaray, Hatay'da ağır yara aldı

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 21 ile 72. dakikalarda Mame Diouf ve 29. dakikada Ruben Ribeiro kaydetti. Ayrıca Hatayspor'da Popov, 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalırken, Hatayspor ise 49 puana yükseldi. Gelecek hafta sarı-kırmızılılar BAY geçecek. Hatayspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Galatasaray 2 maçta 7 gol yedi

Ligde milli ara öncesinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 4-3 mağlup olmuştu. Bu hafta da deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları son 2 karşılaşmada 7 gol yedi.

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Hatayspor 3 maç sonra kazandı

Son galibiyetini 27 Şubat tarihinde Ankaragücü'nü 4-1 yenerek alan Hatayspor, ardından oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Sahasında Galatasaray'ı 3-0 yenden Hatayspor, ligde 3 hafta sonra kazandı.