Djiku Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Süper Lig'de cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro şekillenmeye başlarken, gözler özellikle son dönemde sıkıntı yaşanan stoper bölgesinde. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın uzun süren sakatlığının ardından idmanlara çıkan Djiku'yu Beşiktaş derbisine hazırladığı kaydedildi.





Tecrübeli teknik adam, taktik antrenmanlarda Ganalı stoper ile yakından ilgileniyor ve ilk ll'de deniyor. Kartal, Djiku ve sağlık ekibiyle bir toplantı da yaptı. Sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcunun derbide oynayabileceği yönünde rapor verdi. İsmail Kartal da Djiku'ya hazır olup olmadığını sordu.





Ganalı stoper, derbide oynamak istediğini, ancak sakatlıktan çıktığı için fiziksel olarak tam kapasitede olmadığını ifade etti. Kartal'ın, tecrübeli futbolcuya ilk ll'de görev verip, ilerleyen dakikalarda oyundan almayı planladığı öğrenildi.





Djiku-Samet geri dönüyor

Fenerbahçe'nin derbide stoper ikilisi Samet Akaydın ve Djiku olacak. Sarı-lacivertli takımda, ligde 4 maç sonra gerçek mevkii stoper olan iki futbolcu savunmanın göbeğinde görev alacak. Stoperdeki eksiklerde bu bölgede görev yapan Hollandalı sol bek Oostervrolde yedek kulübesine çekilecek. Sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu sahaya çıkacak.























