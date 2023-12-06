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Spor

Fenerbahçe taraftarları derbide yer alacak

Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. İl Spor Güvenlik Kurulu aldığı karara göre Fenerbahçeli taraftarların derbide deplasman tribününde yer almasına karar verdi.

14:50 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:05 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe taraftarları derbide yer alacak.
Fenerbahçe taraftarları derbide yer alacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bin 814 sarı-lacivertli taraftarın deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı.


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına bin 814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.


Beşiktaş Park Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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