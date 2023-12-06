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Spor

Süper Kupa finalinin biletleri satışta

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 960 TL olurken en pahalı bilet ise 140 bin TL oldu.

11:04 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:05 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Final heyecanı Suudi Arabistan'da yaşanacak.
Final heyecanı Suudi Arabistan'da yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçının biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı.


Suudi Arabistan'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak final karşılaşmasında en ucuz bilet fiyatı 960 TL olurken en pahalı bilet fiyatı ise 140 bin TL olarak belirlendi.


TFF'den yapılan açıklamada:

"29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başladı. Maç biletleri, webook.com internet sitesinden satışa sunuldu"












#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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