Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçının biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak final karşılaşmasında en ucuz bilet fiyatı 960 TL olurken en pahalı bilet fiyatı ise 140 bin TL olarak belirlendi.
"29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başladı. Maç biletleri, webook.com internet sitesinden satışa sunuldu"