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Spor

Sacha Boey yol ayrımında

Yıllık 480 bin Euro kazanan Fransız oyuncuya 2 milyon Euroluk yeni sözleşme teklif eden Galatasaray, beklemeye geçti. 1,5 yıl kontratı kalan Sacha Boey, yeni sözleşmeyi kabul etmezse devre arasında satılması gündeme gelecek.

Umut Yılmaz
09:14 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:15 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sacha Boey
Sacha Boey

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, iki sezondur gösterdiği başarılı performansla birçok dev kulübün dikkatini çekerken, yönetim de kendisiyle yeniden anlaşmanın yollarını arıyor. Genç yıldız, özellikle bu yıl Süper Lig ve Avrupa'da oynanan maçların tamamında ilk 11'de forma giyerken, üst düzey bir futbol ortaya koydu.


Birçok takımdan teklif alan Fransız oyuncuya yeni sözleşme teklif eden yönetim, Boey'nin tavrına göre devre arasında bir yol izleyecek. Yıllık 480 bin Euro'luk maaşıyla takımın en az kazananı olan Boey için yıllık 2 milyon Euro gözden çıkartıldı.


23 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmeleri sürdüren yönetim, oyuncu ve menajeriyle henüz anlaşamadı. Eğer devre arasına kadar yapılacak görüşmelerde bir anlaşma sağlanamaz ve sözleşme uzatılamazsa, ara transfer döneminde Boey için gelen transfer teklifleri değerlendirilmeye alınacak.


En az 20 milyon Euro

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Sacha Boey'nin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamın altında gelecek herhangi bonservis teklifini kabul etmeyi düşünmüyor.


23 yaşındaki oyuncu, gösterdiği başarılı performansla İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüplerini peşine taktı. Galatasaray, yaz transfer döneminde Boey için Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'tan gelen 12 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.







#Galatasaray
#Sacha Boey
#Sözleşme
1 saat önce
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