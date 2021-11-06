Dolmabahçe'de süper maç

Süper Lig’in 12. haftası Dolmabahçe’de dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde rakibinin 7 puan gerisinde olan Beşiktaş, zirvenin açık ara sahibi Trabzonspor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak.

Ligde geçen hafta Hatayspor’a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş’ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10’a çıkacak.

Batshuayi ve Can yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon karşısında da görev yapamamıştı. Can Bozdoğan ise Sporting Lizbon maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün takımını yalnız bırakacak.

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Fırtına'da 3 sakat

Trabzonspor’da kart cezalısı Edgar Ie’nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Cornelius’un durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Takımla çalışmalara katılan Abdulkadir Parmak da kadroda yer alabilecek. Koita ise Beşiktaş maçının kafilesine dahil edilmedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11’inde değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar’ın yerine Hüseyin’e, orta sahada Siopis’in yerine Bakasetas’a ve hücum hattında da uzun süreli sakatlığı bulunan Gervinho yerine Nwakaeme’ye forma vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR

STAT: Vodafone Park

Vodafone Park SAAT: 19.00

19.00 HAKEM: Erkan Özdamar

Erkan Özdamar BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Güven

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Güven TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Sergen Yalçın TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SPOR Kartal şoktan çıkamıyor



