Domenec Torrent: Galatasaray'da mutluyum

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla, 0-0 sona erdi.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, dengeli bir karşılaşma olduğunu söyledi. Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Emre'yi tebrik ederim"

"Dengeli bir maçtı. İlk yarıda üstünlük kurmuştuk ama ikinci yarıda daha çok pozisyon yakaladık. Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi gerçekten tebrik ederim."

"Gördüklerimden memnunum"

"Sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık ama gördüklerimden memnunum."

"Galatasaray'da mutluyum'

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"Olduğum yerden çok mutluyum, İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışıyor olmak. Şanslıyım çünkü gazetelere, Twitter'a, Instagram'a bakmıyorum. Gerçek olmayan şeyler, çok ilginçler. Doğru olmayan şeyleri duyuyorum. Televizyonda bazı şeyler söyleniyormuş."

"Başkanla konuştuk"

"Başkanla dün bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeyler hakkında bir görüşme geçmedi. Kalan 2 maçta, mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 senemiz daha var, onun üstüne konuştuk. Galatasaray'ı temsil ediyoruz, bunun altını çizdik."