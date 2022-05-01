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Domenec Torrent: Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında öne geçtiği mücadelede Sivasspor'a 3-2 kaybetti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun gitsin, gerçeği yaşamamız lazım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent: Galatasarayın 20 yıl öncesini unutun
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, kulübün tamamen durduğunu söyledi. Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sorumluluğu alıyorum"

"Çok düzensiz oynadık. Üçüncü golde Muslera durduramadı. Biz bütün hafta oyuncularımıza anlattık bunları. Rakip bu maçta sadece 1.5 kere gelip 3 gol attı. Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım."

"Biz boş bulduk burayı"

"Bir gün isterseniz hem içeride hem dışarıda kulübü nasıl bulduk açıklarım, belki nedenini o zaman anlarsınız. Tamamen boş haldeydi. Analist yok. Sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi ortamdayken, 3 tane maçımız vardı. Bu şekilde bulduk biz burayı."

  • "20 yıl öncesini unutun, kulüp durdu"
  • "Kulübü biz boş bir şekilde bulduk. Oyuncular sayesinde elimizden geleni yaptık ama Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun gitsin, gerçeği yaşamamız lazım. 'Dur' demeyi başarmamız gerekiyordu, biraz bunu başardık ama son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu. Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu."

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