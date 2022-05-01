Galatasaray'a evinde büyük şok: Aslantepe'de kazanan Sivasspor

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.

Yiğido'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Yatabarei 49. dakikada Ulvestad ve 64. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 10. ve 58. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Gomis attı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 48'e yükseltirken, Galatasaray ise 47 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan hareketlenen Boey'in ceza sahasına yerden ortasında, kale sahası önünde Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

10. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topu, Gomis altıpas önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu.

38. dakikada Van Aanholt'un soldan yaptığı ortada kale sahasında Babel'in kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında, ceza sahasında Yatabare uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar