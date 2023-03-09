Domenec Torrent: "Guardiola Taylan Antalyalı'yı çok beğendi"

Türkiye'de takım çalıştırmaya sıcak baktığını belirten tecrübeli hoca, Galatasaray'da en çok beğendiği oyuncunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu ifade etti. Torrent, "Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanılan Barcelona maçı sonrasında, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisini tebrik ettiğini söyleyen Domenec Torrent, ayrıca Guardiola'nın Taylan Antalyalı'yı çok beğendiğini kaydetti. Torrent, "Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi" ifadelerini kullandı.