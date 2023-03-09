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Spor

Domenec Torrent: "Guardiola Taylan Antalyalı'yı çok beğendi"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımdan gönderildiğini gazetelerden öğrendiğini beliren Torrent, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Taylan Antalyalı'yı çok beğendiğini söyledi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:06 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Torrent daha önce Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.

Torrent daha önce Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönem hakkında konuşan İspanyol hoca, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.


Bir Youtube programına konuşan Domenec Torrent, Galatasaray'dan gönderildiğini gazetelerden öğrendiğini ve hiçbir yöneticinin kendisiyle konuşmadığını anlattı.


"Kerem'i Avrupa'ya götüreceğim"

Türkiye'de takım çalıştırmaya sıcak baktığını belirten tecrübeli hoca, Galatasaray'da en çok beğendiği oyuncunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu ifade etti. Torrent, "Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim" dedi.


"Guardiola, Taylan'ı çok beğendi"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanılan Barcelona maçı sonrasında, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisini tebrik ettiğini söyleyen Domenec Torrent, ayrıca Guardiola'nın Taylan Antalyalı'yı çok beğendiğini kaydetti. Torrent, "Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi" ifadelerini kullandı.


Galatasaray'ın başında 20 maçta görev alan Domenec Torrent, 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı.






#Galatasaray
#Domenec Torrent
#Pep Guardiola
13 dakika önce
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Domenec Torrent: "Guardiola Taylan Antalyalı'yı çok beğendi"
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