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Domenec Torrent inat ediyor

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılması planlansa da, İspanyol hocanın 2.1 milyon euro tutan tazminatını istemesi, bu ayrılığı zorlaştırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent inat ediyor
Domenec Torrent

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmayı düşünse de, İspanyol çalıştırıcıyı bir türlü ikna edemiyor. Torrent, yardımcıları dahil tüm alacaklarını istiyor. Bu da yaklaşık 2.1 milyon euro tutuyor.

Yeni yönetim karar verecek

Sarı-kırmızılılar ile 1 yıl daha kontratı olan 59 yaşındaki teknik adam ile ilgili kararı 11 Haziran’daki seçimle gelecek yeni yönetim verecek. Başkanlığa aday olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun da yeni sezonda Torrent ile çalışmak istemediği biliniyor.

  • Galatasaray, İspanyol teknik adam yönetiminde 18 resmi maça çıkarken, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
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