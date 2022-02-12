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Domenec Torrent ıslıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında sahsında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da maç öncesinde Domenec Torrent ıslıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent ıslıklandı
Domenec Torrent

Lig'de aldığı kötü sonuçlarla bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Galatasaray'da eleştirilerin hedefindeki isim Domenec Torrent. 25. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takımda taraftar, maç öncesindeki takım tanıtımı esnasında 'teknik direktörümüz Domenec Torrent' anonsunu ıslıkladı.

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