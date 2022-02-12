Domenec Torrent ıslıklandı

Lig'de aldığı kötü sonuçlarla bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Galatasaray'da eleştirilerin hedefindeki isim Domenec Torrent. 25. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takımda taraftar, maç öncesindeki takım tanıtımı esnasında 'teknik direktörümüz Domenec Torrent' anonsunu ıslıkladı.
Galatasaray taraftarı, maç öncesindeki takım tanıtımı esnasında 'teknik direktörümüz Domenec Torrent' anonsunu ıslıkladı pic.twitter.com/vqBBGGRNHh
Galatasaray taraftarı, maç öncesindeki takım tanıtımı esnasında 'teknik direktörümüz Domenec Torrent' anonsunu ıslıkladı pic.twitter.com/vqBBGGRNHh— Mustafa Göksel (@mgoksell) February 12, 2022