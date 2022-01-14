Domenec Torrent'in Türk yardımcısı için sürpriz isim

Önceki günlerde Spezia'da çalışan Tuğberk Tanrıvermiş ile ilgili girişimlerde bulunan Galatasaray yönetimi, genç antrenörün İtalya'dan ayrılışıyla ilgili sorun yaşayınca Cihat Arslan ve Tugay Kerimoğlu gibi tecrübeli antrenörlere yöneldi.
Süper Lig'i, hakemleri ve ülkedeki futbol iklimine yönelik Torrent'i bilgilendirecek ve yardımcı olabilecek bir ismi arayan Galatasaray yönetiminin Cihat Arslan ve Tugay Kerimoğlu'na teklif götürdüğü aktarıldı.
Galatasaray'da yardımcı hoca meselesinin kısa süre içerisinde netlik kazanması ve Hatayspor maçında Torrent'in yardımcısı olacak ismin göreve başlaması bekleniyor.
- Öte yandan Galatasaray, Barcelona'da altyapıda görev yapan kaleci antrenörü Ricard Segarra ile anlaştı. Segarra'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.