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Domenec Torrent'ten sürpriz açıklama: Kimlerle oynayacağımızı belirledik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı kulüpteki geleceğine yönelik sürpriz mesajlar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrentten sürpriz açıklama: Kimlerle oynayacağımızı belirledik
Domenec Torrent - Galatasaray

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Torrent geldiklerinde çok dağınık bir takım aldıklarını söylerken yeni sezonla ilgili çalışmalarını yaptıklarını açıkladı.

İşte Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "İlk 7 maçı ben gerçekten saymıyorum. Bulduğumuzda ne haldeydi takım, biliyorsunuz."
  • "Biz yeni sezon hazırlıklarına başladık. Ama yeni başkan, devam edemeyeceğimizi söylerse, biz de kabul ederiz. Bu durumda Galatasaray için en iyisini dileriz."
  • "Kalırsam mükemmel olacak. Yeni sezonda hangi futbolcularla oynayacağımızı hazırladık."
  • "Eğer başka bir teknik direktör gelirse birçok maçını izlemek için Galatasaray'ın stadına yine geleceğim."
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