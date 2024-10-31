Dortmund yöneticisinden Nuri Şahin açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un, Almanya Kupası 2. turunda Wolfsburg'a elenilmesinin ardından geleceği konusunda tartışmalar olan teknik direktör Nuri Şahin'le ilgili açıklama geldi.









Bild'e konuşan Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın olmadığını ifade etti ve "Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.





Lars Ricken hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu vurgulayarak "Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.







