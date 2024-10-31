Dortmund yöneticisinden Nuri Şahin açıklaması

Borussia Dortmund, son haftalarda performans düşüklüğü yaşıyor. Almanya Kupası 2. turunda Wolfsburg'a uzatmalarda 1-0 yenilerek elenen Alman ekibi Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in geleceğine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un, Almanya Kupası 2. turunda Wolfsburg'a elenilmesinin ardından geleceği konusunda tartışmalar olan teknik direktör Nuri Şahin'le ilgili açıklama geldi.
Bild'e konuşan Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın olmadığını ifade etti ve "Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
Lars Ricken hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu vurgulayarak "Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.
Nuri Şahin yönetiminde son 10 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. Ricken, bu durumun Şahin'i olumsuz etkilemediğini ifade ederek "Maçlardan sonra Nuri'yi elbette düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen bir adam olarak görüyorum. Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik." dedi.