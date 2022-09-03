Spor Dorukhan Toközün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Dorukhan Toköz'ün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Ümraniyespor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık 6 ay formasından uzak kalacağı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
​Dorukhan Toköz sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Dorukhan Toköz dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da sezon başı yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

Dorukhan Toköz ne zaman sahalara dönecek?

Geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililerde, Edin Visca’nın ardından Dorukhan Toköz’ün de 6 ay gibi sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör Abdullah Avcı’nın keyfini kaçırdı.

Sakatlık kabusu yakasını bırakmıyor

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo-mavililerin yakasını bırakmıyor.

Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres’in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen’in de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor.

Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden forma giyerken oyuncu yaşadığı adale problemleri nedeniyle Süper Lig’in ilk 4. haftasında forma giyemedi.

Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe’ye bıraktı.

Trabzonspor Dorukhan'ın ameliyat olduğunu açıkladı
SPOR
Trabzonspor Dorukhan'ın ameliyat olduğunu açıkladı

Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan Dorukhan'a moral ziyareti
SPOR
Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan Dorukhan'a moral ziyareti


Hüsranı yaşıyor

Hüsranı yaşıyor

​Fenerbahçe'nin rakibi Kiev yine kaybetti.
Kaçamak cevap

Kaçamak cevap

​Dursun Özbek'e Icardi transferi soruldu.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

​Trabzonspor, Dorukhan'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.
'VAR-AVAR tutsun'

'VAR-AVAR tutsun'

​Recep Uçar, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
'Gitme durumu yok'

'Gitme durumu yok'

Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
'Görünce <br>içim cız etti'

'Görünce
içim cız etti'

​Beşiktaşlı futbolcular Dorukhan için hastaneye koştu.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

​Marcelo'nun transferi resmen açıklandı.
100 milyon <br>€'luk transfer

100 milyon
€'luk transfer

​Avrupa'da transfer dönemi sona erdi: İşte en dikkati çeken imzalar.
'Takımın sahadaki <br>lideri sensin'

'Takımın sahadaki
lideri sensin'

​Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya tam yetki.
Annesini kaybetti

Annesini kaybetti

​Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın acı günü.
Kartal'ın sigortası

Kartal'ın sigortası

​Weghorst, Valerien Ismael'in hücum planını değiştirdi.
Üzücü sakatlık

Üzücü sakatlık

​Dorukhan Toköz oyundan sedyeyle çıktı.
Alacaklarını istedi

Alacaklarını istedi

​Fenerbahçe Filip Novak ile yollarını ayırmak istiyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.