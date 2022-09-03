Dorukhan Toköz'ün sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da sezon başı yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

Dorukhan Toköz ne zaman sahalara dönecek?

Geçtiğimiz sezondan beri sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililerde, Edin Visca’nın ardından Dorukhan Toköz’ün de 6 ay gibi sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör Abdullah Avcı’nın keyfini kaçırdı.

Sakatlık kabusu yakasını bırakmıyor

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo-mavililerin yakasını bırakmıyor.

Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres’in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen’in de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor.

Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden forma giyerken oyuncu yaşadığı adale problemleri nedeniyle Süper Lig’in ilk 4. haftasında forma giyemedi.

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Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe’ye bıraktı.

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