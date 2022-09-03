Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan Dorukhan'a moral ziyareti

Trabzonspor'un Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk olduğu maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye kaldırıldı. Milli futbolcunun durumunun ciddi olabileceği öğrenildi.

Cenk ve Necip hastaneye koştu

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun ve Necip Uysal, eski takım arkadaşları Dorukhan'a moral ziyaretinde bulundu.

Hastane çıkışı TRT Spor'a konuşan Cenk Tosun, "Televizyonda görünce içim cız etti. Ben de bunları yaşadım. Necip ile konuştuk ve Dorukhan'ı ziyaret ettik. Dorukhan'a moral olmaya geldik. İlk başta çok ağlıyordu ama şu anda morali daha yerinde. Güçlü kalmaya çalışıyor. Güçlü kalması için Dorukhan'a destek olacağız" dedi.

🗣Cenk Tosun'dan Dorukhan açıklaması: İlk başta ağlıyordu ama şimdi morali yerinde. pic.twitter.com/11ez0MLlnZ REKLAM September 2, 2022

Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ne?

Trabzonspor Kulübü'nden Dorukhan'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dorukhan Toköz'ün muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Geçmiş olsun Dorukhan Toköz pic.twitter.com/xhVmkmsOYm — SPOR (@yenisafakspor) September 2, 2022