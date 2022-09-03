Spor Cenk Tosun ve Necip Uysaldan Dorukhana moral ziyareti
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Cenk Tosun ve Necip Uysal'dan Dorukhan'a moral ziyareti

Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal, sakatlanan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Dorukhan Toközün sakatlığı ne?
Dorukhan Toköz yaşadığı sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de Ümraniyespor'a konuk olduğu maçta dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye kaldırıldı. Milli futbolcunun durumunun ciddi olabileceği öğrenildi.

Cenk ve Necip hastaneye koştu

Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun ve Necip Uysal, eski takım arkadaşları Dorukhan'a moral ziyaretinde bulundu.

Hastane çıkışı TRT Spor'a konuşan Cenk Tosun, "Televizyonda görünce içim cız etti. Ben de bunları yaşadım. Necip ile konuştuk ve Dorukhan'ı ziyaret ettik. Dorukhan'a moral olmaya geldik. İlk başta çok ağlıyordu ama şu anda morali daha yerinde. Güçlü kalmaya çalışıyor. Güçlü kalması için Dorukhan'a destek olacağız" dedi.

Dorukhan Toköz'ün sakatlığı ne?

Trabzonspor Kulübü'nden Dorukhan'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Dorukhan Toköz'ün muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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