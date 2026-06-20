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Down sendromlu millilerimiz dünya ikincisi

Down sendromlu millilerimiz dünya ikincisi

14:0020/06/2026, Cumartesi
AA
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Milliler bayrağımızı Macaristan'da dalgalandırdı.
Milliler bayrağımızı Macaristan'da dalgalandırdı.

Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen 2026 IBA21 Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Körmend kentindeki organizasyonda milli takım, ilk maçında Finlandiya'yı 30-12 mağlup etti.


Yarı finalde ev sahibi Macaristan ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 29-11 yenerek finale yükseldi.


Finalde Arjantin'e karşı sahadan 23-18 mağlup ayrılan milliler, dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımızın her zaman yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Macaristan'da ülkemizi başarıyla temsil eden Down Basketbol Milli Takımımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımız turnuva boyunca büyük bir özveri, azim ve mücadele ortaya koydu. Elde edilen dünya ikinciliği, ülkemiz adına son derece kıymetli ve gurur verici bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, özel sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.




#Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı
#Macaristan
#Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
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