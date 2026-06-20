Down sendromlu millilerimiz dünya ikincisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımızın her zaman yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Macaristan'da ülkemizi başarıyla temsil eden Down Basketbol Milli Takımımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımız turnuva boyunca büyük bir özveri, azim ve mücadele ortaya koydu. Elde edilen dünya ikinciliği, ülkemiz adına son derece kıymetli ve gurur verici bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, özel sporcularımızın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.