Dünya basını Marcao'yu konuşuyor

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladı. Topun taca çıktığı anda iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası Galatasaray yarı sahasından koşarak Giresunspor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, 22 yaşındaki oyuncuya önce kafa ardından da yumruk attı.

Kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcular Alexandru Cicaldau ve Mbaye Diagne araya girerek gerginliğe son verirken, oldukça sinirli olduğu görülen Marcao güçlükle sakinleştirildi. Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, olayın ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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Dünya, Marcao'yu konuşuyor

Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması, dünya basınında geniş yer tuttu. İşte Marcao hakkında yapılan haberler:

Marca: Takım arkadaşına kafa ve yumruk atan Galatasaraylı futbolcu ihraç edildi.

MARCA

AS: Falcao'nun iki takım arkadaşı maçta kavga etti. Marcao kendini kaybetti ve Kerem Aktürkoğlu'na farklı şekillerde vurdu

AS

OLE: Utanç verici olduğu kadar sıra dışıydı. Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, takım arkadaşı Aktürkoğlu'na vurduğu için oyundan ihraç edildi.

OLE

TVI24: Marcao kendini kaybetti ve Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Takım arkadaşının yanına gitti ve ona kafa attı.

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