Fas-İspanya: 3-0

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.
Education City Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım, uzatmalarda da birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç penaltılara gitti.
Fas, penaltı atışları sonucunda İspanya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fas kalecisi Yassine Bounou, penaltılarda yaptığı iki kurtarışla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Kuzey Afrika temsilcisi, Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
Fas-İspanya maç özeti