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Fas-İspanya: 3-0

Fas Milli Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz eşitlikle sona eren maçta İspanya'yı penaltı atışları sonucu mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fas-İspanya maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası: Fas 3-0 İspanya özet izle
Yassine Bounou penaltılardaki kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.

Education City Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım, uzatmalarda da birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç penaltılara gitti.

Fas, penaltı atışları sonucunda İspanya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Fas kalecisi Yassine Bounou, penaltılarda yaptığı iki kurtarışla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Kuzey Afrika temsilcisi, Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Fas-İspanya maç özeti


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