Fas-İspanya: 3-0

Dünya

İngiltere'de Müslüman esnaf soyguna gelen genç hırsıza yardımla karşılık verdi

İngiltere'de cep telefonu mağazası sahibi Afzal Adam'ın, soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlanan genç hırsıza herhangi bir müdahalede bulunmaması ve olayın ardından sosyal medyadan gence yaptığı çağrıda yardım teklif etmesi sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.