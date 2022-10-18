Spor Dünya Kupası için 3 milyon bilet satıldı İşte en fazla talep gösteren ülkeler
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Dünya Kupası için 3 milyon bilet satıldı: İşte en fazla talep gösteren ülkeler

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi bilet satışlarında 3 milyona yaklaşıldı. Turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupası için kaç bilet satıldı?
Dünya Kupası'nda maçlar 8 ayrı stadyumda oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Ortadoğu ve Arap dünyasında ilk kez düzenlenecek 20 Kasım'da başlayacak turnuvanın biletlerine yoğun talep olduğu belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nın, bugüne kadar düzenlenenler arasında en iyisi olacağını her zaman söylüyorum. Ülkeye baktığınızda, sanatsal stadyumlar, antrenman sahaları, metro, geniş altyapısıyla her şey hazır ve herkesi kucaklayacak. Dünya heyecanlı. Katar hazır. Çalışmalar tamamlandı. Birlikte, en iyi turnuvaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin organizatörler tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen basın toplantısında ise yoğun ilgi nedeniyle fazladan 30 bin otel odasının hazır hale geldiği belirtildi.

Bugüne kadar 2,89 milyon bilet satışının gerçekleştiği turnuvaya en fazla talep gösteren ülkelerin ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya olduğu da ifade edildi.

FIFA Dünya Kupası'nda kulüplere para dağıtacak
SPOR
FIFA Dünya Kupası'nda kulüplere para dağıtacak

Katar 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyum
FOTOĞRAF 8
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Lusail Ulusal Stadyumu (80.000)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Lusail Ulusal Stadyumu, Dünya Kupası'nda altı grup maçı, yarı final ve final dahil olmak üzere 10 maça ev sahipliği yapacak.
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Al Bayt Stadyumu (60.000)

Katar'ın Al Khor şehrinde yer alan Al Bayt Stadyumu, Dünya Kupası'nda açılış maçı ve yarı final dahil 9 maça ev sahipliği yapacak.
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Uluslararası Khalifa Stadyumu (45.416)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Khalifa Stadyumu, Dünya Kupası'nda 3.lük maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
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Education City Stadyumu (45.350)

Katar'ın Al Rayyan şehrinde yer alan Education City Stadyumu, 2 eleme maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
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Ahmad bin Ali Stadyumu (44.740)

Katar'ın Al Rayyan şehrinde yer alan Ahmad Bin Ali Stadyumu, son 16 turu maçı dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
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Stadyum 974 (40.000)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Stadyum 974, son 16 turu dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
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Al Thumama Stadyumu (40.000)

Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Al Thumama Stadyumu, 2 eleme maçı dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.
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Al Janoub Stadyumu (40.000)

Katar'ın Al Wakrah şehrinde yer alan Al Janoub Stadyumu, son 16 turu dahil 7 maça ev sahipliği yapacak.
Katar 2022 Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyum
Kasım ayında Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'na 2 aydan daha az bir süre kaldı. Bizde Yeni Şafak Spor servisi olarak organizasyonun oynanacağı stadyumları sizler için derledik.


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