İngiltere-İran: 6-2

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran ile karşı karşıya geldi.
Uluslararası Halife Stadyumu'nda oynanan mücadele İngiltere'nin 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.
İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Jude Bellingham, 43 ile 62. dakikalarda Bukayo Saka, 45+1. dakikada Raheem Sterling, 71. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada Jack Grealish kaydetti.
İran'ın golleri, 65 ile 90+13. dakikalarda Mehdi Taremi'den geldi.
Karimi ve Hosseini 11'de başladı
İran Milli Takımı'nda forma giyen Kayserisporlu Ali Karimi ile Majid Hosseini, maçta ilk 11'de görev aldı. Karimi karşılaşmanın 46. dakikasında yerini Saeid Ezatolahi'ye bırakırken, Hosseini mücadelenin tamamında forma giydi.
- İngiltere gurubun ikinci maçında ABD ile, İran ise Galler ile karşılaşacak.