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Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Rakiplerini eleyen Arjantin, Hırvatistan, Fas ve Fransa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu. Peki Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu mu?
Arjantinli futbolcuların sevinçleri

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi. Rakiplerini mağlup eden 4 takım adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta penaltılar sonucunda Hırvatistan, Brezilya'yı turnuvanın dışına itti. İkinci çeyrek final maçında Arjantin de penaltılarda Hollanda'yı eledi.

Üçüncü karşılaşmada Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?

Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;

  • 13 Aralık Salı
  • 22.00 Arjantin - Hırvatistan
  • 14 Aralık Çarşamba
  • 22.00 Fransa - Fas

ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2
SPOR
ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2

ÖZET | Fas 1-0 Portekiz
SPOR
ÖZET | Fas 1-0 Portekiz


Fransa yarı finalde

Fransa yarı finalde

​​İngiltere'yi mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.
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