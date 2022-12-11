Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Rakiplerini eleyen Arjantin, Hırvatistan, Fas ve Fransa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu. Peki Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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