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Dünya Kupası'na veda eden Ronaldo soluğu Real Madrid'de aldı

Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun ne yapacağı merak konusu olmuştu. Kulüpsüz olan 37 yaşındaki yıldız, zaman kaybetmeden idmanlara başladı. Ronaldo'nun idmana çıktığı yer ise futbolseverleri heyecanlandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasına veda eden Ronaldo soluğu Real Madridde aldı
Cristiano Ronaldo, 2009-2018 yılları arasında Real Madrid forması giymişti.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından İspanya'ya gitti. Portekizli futbolcu, kulüpsüz olması dolayısıyla Real Madrid'den idman tesislerini kullanmak için izin istedi. Madrid yönetiminden olumlu cevap alan tecrübeli futbolcu bugün Valdebebas tesislerinde çalışma gerçekleştirdi.

Manchester United ile sözleşmesini fesheden yıldız ismin Real Madrid'in tesislerinde antrenman yapması futbolseverleri heyecanlandırdı.

Karim Benzema'nın sakatlığı sonrasında sezon sonuna kadar Madrid forması giyebileceği iddiaları basında yer bulan Ronaldo'nun Valdebabas'ta antrenman yapması dedikoduları artırdı.

  • Cristiano Ronaldo, Manchester United kariyeri sonrasında Real Madrid'e transfer olmuş ve İspanyol devinde önemli başarılara imza atmıştı.


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