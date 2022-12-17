Dünya Kupasında Altın Ayakkabı rekabeti sürüyor

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin ile Fransa final bileti alan takımlar oldu.

"Dört isim aday"

Çok kıran kırana ve çekişmeli geçen turnuvada gol krallığı yarışı da kıyasıya devam ediyor. Finalde dört isim bu unvan için yarışacak.

Listenin en üst basamağında finalist takımların en özel isimleri Kylian Mbappe ve Lionel Messi bulunuyor. İki yıldız, beşer golle zirveyi paylaşırken, Olivier Giroud ve Julian Alvarez’in de 4’er golü bulunuyor.

2018 Rusya'daki son Dünya Kupası'nda bu unvanı Harry Kane almıştı.

Harry Kane Katar'daki Dünya Kupası'nda da görev alırken 5 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.



Dünya Kupası finalinde Altın Ayakkabı yarışında gollerin eşit olması durumunda asist sayılarına bakılacak. Gol krallığı yarışında Messi’nin 3, Mbappe’nin ise 2 asisti bulunuyor.

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Gol paslarında eşitlik olması halinde de daha az süre oynayan, bu ödülün sahibi olacak.

Farklı bir not, 1994 Şili'deki Dünya Kupası'nda Bulgar Hristo Stoiçkov ve Rus Oleg Salenko altışar golle bu unvanı paylaşmıştı.

Harry Kane

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