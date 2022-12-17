Spor Dünya Kupasında Altın Ayakkabı rekabeti sürüyor
FUTBOL FUTBOL

Dünya Kupasında Altın Ayakkabı rekabeti sürüyor

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışında yarı finaller öncesinde gol sayıları eşit olan Kylian Mbappe ve Lionel Messi ilk sırada yer alırken, onları Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip ediyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Dünya Kupasında Altın Ayakkabıyı kim kazanacak?
Altın Ayakkabı ödülü ilk kez 1930 Dünya Kupası'nda verilmişti.

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin ile Fransa final bileti alan takımlar oldu.

"Dört isim aday"

Çok kıran kırana ve çekişmeli geçen turnuvada gol krallığı yarışı da kıyasıya devam ediyor. Finalde dört isim bu unvan için yarışacak.

Listenin en üst basamağında finalist takımların en özel isimleri Kylian Mbappe ve Lionel Messi bulunuyor. İki yıldız, beşer golle zirveyi paylaşırken, Olivier Giroud ve Julian Alvarez’in de 4’er golü bulunuyor.

  • 2018 Rusya'daki son Dünya Kupası'nda bu unvanı Harry Kane almıştı.

Harry Kane Katar'daki Dünya Kupası'nda da görev alırken 5 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Harry Kane Katar'daki Dünya Kupası'nda da görev alırken 5 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Dünya Kupası finalinde Altın Ayakkabı yarışında gollerin eşit olması durumunda asist sayılarına bakılacak. Gol krallığı yarışında Messi’nin 3, Mbappe’nin ise 2 asisti bulunuyor.

  • Gol paslarında eşitlik olması halinde de daha az süre oynayan, bu ödülün sahibi olacak.

Farklı bir not, 1994 Şili'deki Dünya Kupası'nda Bulgar Hristo Stoiçkov ve Rus Oleg Salenko altışar golle bu unvanı paylaşmıştı.

Harry Kane
Harry Kane

Francesco Totti'den final öncesi Mbappe-Messi yorumu
SPOR
Francesco Totti'den final öncesi Mbappe-Messi yorumu

Kovacic: "Ne kadar büyük futbolcu olduğunu gösterdi"
SPOR
Kovacic: "Ne kadar büyük futbolcu olduğunu gösterdi"
Psikolojiküstünlük sağladık

'Psikolojik
üstünlük sağladık'

​Red Bull patronu Horner, şampiyonluktaki kritik yarışı anlattı.
İki kişi eksik oynardım

'İki kişi eksik oynardım'

​Francesco Totti'den final öncesi Messi-Mbappe yorumu geldi.
Üç isim göze girdi

Üç isim
göze girdi

Şenol Güneş'in kampta en beğendiği futbolcular belli oldu.
'Büyük futbolcu<br>olduğunu gösterdi'

'Büyük futbolcu
olduğunu gösterdi'

​Hırvatistan'da Kovacic, üçüncülük maçı öncesi konuştu.
'Kalmak istiyor'

'Kalmak istiyor'

Başkan Al-Khelaifi, Messi'nin kulüpte kalacağını düşünüyor.
'Yaptık <br>yine yaparız'

'Yaptık
yine yaparız'

​Abdullah Avcı'nın idmandaki şampiyonluk sözleri.
Messi mi <br>Mbappe mi?

Messi mi
Mbappe mi?

Dünya Kupası finalinde dev kapışma.
Madalya için <br>sahaya çıkıyorlar

Madalya için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı bugün oynanacak.
Lizbon'da <br>sürpriz görüşme

Lizbon'da
sürpriz görüşme

Mourinho-Ronaldo ikilisi yeniden bir araya gelebilir.
Genç yıldız adayı <br>sezonu kapattı

Genç yıldız adayı
sezonu kapattı

​Trabzonspor'dan Hollanda devi Ajax'a transfer olmuştu.
Hakemden özür diledi

Hakemden özür diledi

​Okan Buruk, hazırlık maçında hakemle gerginlik yaşadı.
Mertens'in <br>golü damga vurdu

Mertens'in
golü damga vurdu

​Galatasaray, Toulouse'u geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
Efsane futbolcu <br>hayatını kaybetti

Efsane futbolcu
hayatını kaybetti

​Sırbistan efsanesi bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.