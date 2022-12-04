Dünya Kupası'nda günün programı: 4 Aralık Pazar

Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları başladı. Dün oynanan karşılaşmalarda ABD'yi 3-1 mağlup eden Hollanda, Avustralya'yı 2-1 deviren Arjantin'in çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Dünya Kupası son 16 turunda bugün iki karşılaşma oynanacak.

SPOR ÖZET | Arjantin-Avustralya: 2-1

Günün ilk maçı Fransa-Polonya

Günün ilk maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez düdük çalacak.

Fransa ile Polonya arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Dünya Kupası'nda Avustralya, Tunus ve Danimarka ile birlikte D Grubu'nda yer alan Fransa, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 6 puan topladı. Fransa, aynı puana sahip Avustralya'nın averajla önünde grup aşamasını lider tamamladı.

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Polonya ise Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 4 puan topladı ve aynı puana sahip Meksika'yı averajla geride bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Kapanış maçı İngiltere-Senegal

Günün ikinci maçında İngiltere ile Senegal karşılaşacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

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İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?