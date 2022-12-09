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Dünya Kupası'nda günün programı: 9 Aralık Cuma

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvada bugün Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda-Arjantin maçları oynanacak. Kazanan takımlar yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cuma
Messi ve arkadaşları bugün yarı final için sahaya çıkacak.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda salı günü oynanan son 16 turu maçlarının ardından verilen iki günlük ara bitti. Dünya Kupası heyecanı, bugünkü çeyrek final maçlarıyla daha da artacak. İlk maçta Hırvatistan ile Brezilya saat 18.00'de karşı karşıya gelirken, kazanan takım Hollanda-Arjantin galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Hırvatistan tutuyor Brezilya atıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki çeyrek final mücadeleleri bugün Brezilya-Hırvatistan maçıyla başlıyor. Sambacılar'da Neymar ile Richarlison ön plana çıkarken, Hırvatların en çok güvendiği isimi ise son 16 turunda Japonya karsısında 3 penaltı kurtaran kaleci Livakovic.

Hırvatistan önce savunacak

F Grubunda Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı yenerek 5 puan toplayıp, 7 puanlı Fas'ın ardından gruptan 2. sırada çıktı. Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta penaltılarla geçerek son 8 takım arasında kaldı. Kurtardığı 3 penaltıyla turu getiren kaleci Livakovic'in yanı sıra Modric ve Kramaric, Hırvatistan'ın en büyük kozları olacak.

Güçlü rakibi karşısında Hırvatlar önce savunma güvenliğini düşünüp, Modric önderliğinde kontrataklarla Brezilya kalesinde etkili olmaya çalışacak.

Sahanın hakimi Brezilya

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve ı mağlubiyetle 6 puan topladı. Sambacılar, averajla grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Güney Amerika temsilcisi son 16 turunda ise Güney Kore'yi 4-l'le geçip çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Sambacılar'ın kozu Neymar'ın yanı sıra 3 golün sahibi Richarlison olacak. Kaybedilen Kamerun maçı dahil şu ana kadar tüm maçlarda rakibine üstünlüğünü hissettiren Brezilya'nın bu kez daha temkinli bir oyun ortaya koyması bekleniyor.

Neymar'ın gözü Pele'nin rekorunda

Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak.

Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti. Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.

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Yenilmez Hollanda Messili Arjantin'e karşı

Çeyrek finalin bugün saat 22.00'de başlayacak diğer mücadelesinde 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Hollanda ile 36 yıldır şampiyonluğa hasret Arjantin karşılaşacak. Portakallar'ın en büyük kozu 30 maçta 34 gole katkı yapan Depay, Tangocular'ın ise 39 maçta 38 gole katkı sağlayan Messi olacak.

İkisinin de hedefi şampiyonluk

Hollanda, teknik direktörlüğe Louis van Gaal'ın geçtiği Eylül 202l'den beri 19 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Katar'a 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen Arjantin ise 36 yıllık hasretini dindirmek istiyor.

Son şampiyonluğunu 1986 Dünya Kupası'nda yaşayan Arjantin, Hollanda karşısında mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. 3 Dünya Kupası finali bulunan Hollanda da ilk şampiyonluk yolunda Arjantin engelini geçmeyi hedefliyor.

İki takım, çeyrek final aşamasından itibaren 3 kez karşılaşırken, 1998'de Hollanda 2-1,1978'de penaltılarla 4-2 ve 2014'te 3-1'le Arjantin kazanmıştı.

Yıldızlar kapışacak

Hollanda-Arjantin maçında gözler iki takımın golcüleri Memphis Depay ile Lionel Messi'ye çevrilecek. 28 yaşındaki Barcelonalı forvet Depay, son 30 milli maçında 34, PSG'nin yıldızı 35 yaşındaki Messi ise son 39 maçında 38 gole direkt katkıda bulundu. 2006 ve 2014'teki turnuvalarda Hollanda'ya karşı forma giyen Messi, gol atamadı. Hollanda'da 3 gülü bulanan Mathes Gakpo da maçın seyrini değiştirebilecek isimlerden olarak gösteriliyor.

Dünya Kupası'nda günün maçlar saat kaçta ve hangi kanada?

  • Hırvatistan-Brezilya / 18.00 / TRT 1
  • Hollanda-Arjantin / 22.00/ TRT 1
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