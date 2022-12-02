Dünya Kupası'nda siyaset değil futbol kazandı

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası, Katar'da sorunsuz bir şekilde düzenlenmeye devam ediyor. Turnuvada oldukça sürpriz sonuçlar da görülürken, bazı Avrupalıların saha içerisindeki başarısızlıklarını, saha dışında farklı konularda bastırma çalışmalarına da şahitlik ettik.

FIFA'nın turnuva başında açıklamış olduğu yasaklara karşı koymak isteyen Avrupalı bazı takımlar turnuvayı adeta siyasi mesaj arenasına çevirme yarışına girmişlerdi. Özellikle Almanya, Japonya maçına FIFA'nın LGBT yasaklarını protesto etmek için elleri ağızlarında poz vermişlerdi.

Bilindiği üzere FIFA, LGBT temalı kol bantlarını yasakladığını duyurmuş ve bu bantları takma tercihinde bulunan takım kaptanlarına mücadele öncesinde sarı kart verileceğini belirtmişti.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazanan siyaset değil, futbol oldu. LGBT'yi desteklemek amacıyla, FIFA'nın koyduğu kuralları çiğnemeyi göze alan Almanya, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'de de grup aşamasında elemiş oldu.

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. 2022 Dünya Kupası'na 2-1'lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı.

2014'ten sonra kötü gidiş sürüyor

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son 2 kupada ise oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.

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Almanya'nın LGBT'ye destek vermesi birçok ülkenin tepkisine neden olurken, Dünya Kupası'na veda etmelerinin ardından yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları;

SPOR Avrupalıların iki yüzlülüğü: Asker selamına ceza verdirip LGBT'ye kapıları açıyorlar

SPOR Katar'da Almanya Milli Takımı'na protesto: Mesut Özil'in posterlerini açtılar