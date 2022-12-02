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Dünya Kupası'nda siyaset değil futbol kazandı

Katar'da gerçekleştirilen Dünya Kupası organizasyonu Avrupalıların LGBT provokasyonlarına sahne olmuştu. Özellikle Almanya, LGBT temalı kramponlarla kol bandı yasağını çiğnemek için, Japonya maçına çıkarken FIFA'yı protesto etmiş ve elleriyle ağızlarını kapatmışlardı. Her ne kadar futboldaki başarısızlıklarını, farklı konularda gündeme getirmeye çalışsalar da, Katar'daki Dünya Kupası'nda kazanan siyaset değil futbol oldu. Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'de de grup aşamasında elendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında siyaset değil futbol kazandı
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Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası, Katar'da sorunsuz bir şekilde düzenlenmeye devam ediyor. Turnuvada oldukça sürpriz sonuçlar da görülürken, bazı Avrupalıların saha içerisindeki başarısızlıklarını, saha dışında farklı konularda bastırma çalışmalarına da şahitlik ettik.

FIFA'nın turnuva başında açıklamış olduğu yasaklara karşı koymak isteyen Avrupalı bazı takımlar turnuvayı adeta siyasi mesaj arenasına çevirme yarışına girmişlerdi. Özellikle Almanya, Japonya maçına FIFA'nın LGBT yasaklarını protesto etmek için elleri ağızlarında poz vermişlerdi.

  • Bilindiği üzere FIFA, LGBT temalı kol bantlarını yasakladığını duyurmuş ve bu bantları takma tercihinde bulunan takım kaptanlarına mücadele öncesinde sarı kart verileceğini belirtmişti.
Almanya'nın futboldaki başarısızlığı devam ediyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kazanan siyaset değil, futbol oldu. LGBT'yi desteklemek amacıyla, FIFA'nın koyduğu kuralları çiğnemeyi göze alan Almanya, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'de de grup aşamasında elemiş oldu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. 2022 Dünya Kupası'na 2-1'lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı.

2014'ten sonra kötü gidiş sürüyor

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son 2 kupada ise oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.

Almanya'nın LGBT'ye destek vermesi birçok ülkenin tepkisine neden olurken, Dünya Kupası'na veda etmelerinin ardından yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Avrupalıların iki yüzlülüğü: Asker selamına ceza verdirip LGBT'ye kapıları açıyorlar
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Avrupalıların iki yüzlülüğü: Asker selamına ceza verdirip LGBT'ye kapıları açıyorlar

Katar'da Almanya Milli Takımı'na protesto: Mesut Özil'in posterlerini açtılar
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Stopere Diakhaby

Stopere Diakhaby

​Valencia'dan ayrılmak istiyor.
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
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2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Panzerler'den <br>erken veda

Panzerler'den
erken veda

​Dünya Kupası'nın favorisi gruptan çıkamadı.
Dünya Kupası'nda <br>Japon fırtınası

Dünya Kupası'nda
Japon fırtınası

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Şükür secdesi

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