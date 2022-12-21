Spor Katarda tribünler doldu taştı
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Katar'da tribünler doldu taştı

Katar'daki tribünlerin boş kalacağı ve başka ülkelerden taraftar getirildiği iddiası boş çıktı. 1.4 milyon işiyi ağırlayan Katar 2022, tarihin en kalabalık turnuvalarından biri oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasını Katarda kaç kişi izledi
Dünya Kupası'nın takip eden taraftarlar

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi, tribünlerin boş kalıp kalmayacağı önemli endişelerden birini oluşturuyordu. Bu konuda da ön yargılı davranan Batı, bu organizasyonun tribünlerde karşılığını bulamayacağını dile getiriyordu.

Toplam seyirci kapasitesi yüzde 96

Ancak, Katar'da yine ön yargılar boşa çıktı. Katar'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca 1.4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığı belirtildi. Yaklaşık 3.4 milyon kişinin de kupa maçlarını stadyumlarda izlediği aktarıldı. Buna göre, maç başına ortalama 53 bin seyirci sayısı yakalanırken, toplam seyirci kapasitesi de yüze 96 oldu.

  • 1994'ten bu yana bir ilk oldu
  • Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, alametifarika olacak görkemli bir kupa düzenlediklerini ifade etti. Zevadi, söz konusu 'tarihi' spor olayının, hem Katar hem de tüm bölge için sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir çevresel bir miras bırakacağını kaydetti. Dünya Kupası'da Arjantin-Fransa, Arjantin-Meksika ve Arjantin-Hırvatistan maçlarını 88.966 taraftar izledi. Bu 3 maç, 1994'te bu yana seyirci sayısı en yüksek müsabakaları oldu.

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