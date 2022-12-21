Katar'da tribünler doldu taştı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi, tribünlerin boş kalıp kalmayacağı önemli endişelerden birini oluşturuyordu. Bu konuda da ön yargılı davranan Batı, bu organizasyonun tribünlerde karşılığını bulamayacağını dile getiriyordu.

Toplam seyirci kapasitesi yüzde 96

Ancak, Katar'da yine ön yargılar boşa çıktı. Katar'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası boyunca 1.4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladığı belirtildi. Yaklaşık 3.4 milyon kişinin de kupa maçlarını stadyumlarda izlediği aktarıldı. Buna göre, maç başına ortalama 53 bin seyirci sayısı yakalanırken, toplam seyirci kapasitesi de yüze 96 oldu.

1994'ten bu yana bir ilk oldu

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, alametifarika olacak görkemli bir kupa düzenlediklerini ifade etti. Zevadi, söz konusu 'tarihi' spor olayının, hem Katar hem de tüm bölge için sosyal, ekonomik ve sürdürülebilir çevresel bir miras bırakacağını kaydetti. Dünya Kupası'da Arjantin-Fransa, Arjantin-Meksika ve Arjantin-Hırvatistan maçlarını 88.966 taraftar izledi. Bu 3 maç, 1994'te bu yana seyirci sayısı en yüksek müsabakaları oldu.

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