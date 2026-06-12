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Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de başladı

Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de başladı

14:5112/06/2026, Cuma
AA
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı. Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak. Teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından şampiyonada serbest antrenman turları başladı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı. Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak. Teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından şampiyonada serbest antrenman turları başladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı.

Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak. Teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından şampiyonada serbest antrenman turları başladı.

Sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek.

Çok sayıda sporseverin takip ettiği şampiyona yarın yapılacak etap yarışlarının ardından pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek.

#Dünya Motosurf Şampiyonası
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