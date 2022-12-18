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Dünya Şampiyonu 20 yıl sonra Avrupa dışından

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Şampiyonu 20 yıl sonra Avrupa dışından​
Lionel Messi, Dünya Kupasını öptü.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı.

Şampiyon 20 yıl sonra Avrupa dışından

Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı. Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.

  • Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.

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