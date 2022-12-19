Dünya Kupası şampiyonu oldular: Arjantinli futbolcuların alacakları prim belli oldu Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluğun ardından Arjantin Futbol Federasyonu'nun, oyunculara verecekleri prim de belli oldu. Peki Arjantin, Dünya Şampiyonu oyuncularına ne kadar prim verecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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