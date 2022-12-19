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Dünya Kupası şampiyonu oldular: Arjantinli futbolcuların alacakları prim belli oldu

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluğun ardından Arjantin Futbol Federasyonu'nun, oyunculara verecekleri prim de belli oldu. Peki Arjantin, Dünya Şampiyonu oyuncularına ne kadar prim verecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Şampiyonu Arjantin, oyunculara ne kadar prim verdi?
Arjantin Dünya Şampiyonu oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.

Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.

Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan Messi

Lionel Messi, Dünya Kupası’nda 26. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Katar 2022 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Lionel Messi, bu turnuvada attığı 7 golle dünya kupalarında toplam gol sayısını 13’e yükseltti. 35 yaşındaki yıldız, daha önce 4 Dünya Kupası’nda toplam 6 golü bulunuyordu.

Dünya Şampiyonu Arjantin, oyunculara ne kadar prim verdi?

  • Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Yıllar sonra gelen şampiyonluk için Arjantin Futbol Federasyonu, oyunculara kişi başı 1.3 milyon euro prim dağıtma kararı verdi.

Milli takımı bırakacak mı? Messi'den açıklama geldi
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Milli takımı bırakacak mı? Messi'den açıklama geldi

Arjantin Dünya Şampiyonu
SPOR
Arjantin Dünya Şampiyonu

Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor:
FOTOĞRAF 14
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı.
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Mücadele sonrasında Lionel Messi, Dünya Kupasını muhteşem bir törenle havaya kaldırdı.
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Arjantinin şampiyonluğu dünya basınında da geniş yer buldu. İşte Arjantin ve Messi için atılan manşetler:
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The Independent: Messinin anısı
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The Guardian: Dünyanın Kralı!
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Mirror: Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi!
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A Bola: Messi ölümsüz
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O Jogo: Messi, ter ve gözyaşı
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Sun Sport: Destan!
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Liberation: Efsaneler
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Marca: Messi havalarda uçuyor
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LEquipe: Başımız dik!
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AS: Gökyüzünde!
Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor: "Tarihin en iyisi"
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı ve tarihinde üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen final mücadelesinin ardından Arjantin'in şampiyonluğa ulaşması, dünya basınında geniş yer buldu.


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FIFA Dünya Kupası şampiyonuna ne kadar para ödülü verecek?

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Turnuvayı Arjantin ilk sırada, Fransa ikinci, Hırvatistan üçüncü, Fas ise dördüncü sırada tamamladı. FIFA'nın ilk dörde girecek olan takımlara ne kadar para ödülü vereceği merak konusu oldu. Peki FIFA, Dünya Kupası şampiyonuna ne kadar para ödülü verecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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