Dünya Kupası şampiyonu oldular: Arjantinli futbolcuların alacakları prim belli oldu
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluğun ardından Arjantin Futbol Federasyonu'nun, oyunculara verecekleri prim de belli oldu. Peki Arjantin, Dünya Şampiyonu oyuncularına ne kadar prim verecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.
Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, şampiyon oldu.
Dünya Kupası’nda en fazla maça çıkan Messi
Lionel Messi, Dünya Kupası’nda 26. maçına çıkarak turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu. Katar 2022 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Lionel Messi, bu turnuvada attığı 7 golle dünya kupalarında toplam gol sayısını 13’e yükseltti. 35 yaşındaki yıldız, daha önce 4 Dünya Kupası’nda toplam 6 golü bulunuyordu.
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Dünya Şampiyonu Arjantin, oyunculara ne kadar prim verdi?
Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Yıllar sonra gelen şampiyonluk için Arjantin Futbol Federasyonu, oyunculara kişi başı 1.3 milyon euro prim dağıtma kararı verdi.